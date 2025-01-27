

Адвокат: Мзия Амаглобели продолжает голодовку и не намерена прекращать протест

27.01.2025 22:14





По текущим данным и визуальным наблюдениям, состояние здоровья Мзии Амаглобели нормальное, заявил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Георгий Химшиашвили.



По его словам, Мзия Амаглобели продолжает голодовку и не намерена прекращать протест.



«По визуальному наблюдению состояние ее здоровья нормальное. По ее же словам, чувствует себя нормально и на данном этапе не нуждается в переводе в клинику.



Как она сама заявляет, продолжает голодовку и не намерена прекращать протест», — заявил Георгий Химшиашвили.



Напомним, Мзия Амаглобели голодает уже 16-й день. К этой форме протеста она прибегла после того, как полиция задержала ее в Батуми.





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