

Конгрессмен Стив Коэн: Де-факто власти «Грузинской мечты» арестовали Мзию Амаглобели по сфабрикованному обвинению

28.01.2025 10:59





Мзия - журналист, и ее де-факто власти «Грузинской мечты» арестовали по сфабрикованному обвинению, - пишет об учредителе изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели в социальной сети Х конгрессмен от Демократической партии США Стив Коэн.



По его словам, Амаглобели немедленно должна быть освобождена.



«Я, как специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам политзаключенных, внимательно слежу за делом Мзии Амаглобели в республике Грузия. Мзия - журналист, и ее де-факто власти «Грузинской мечты» арестовали по сфабрикованному обвинению. Ей нехорошо в тюрьме, правительство немедленно должно освободить ее», - пишет американский конгрессмен.





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