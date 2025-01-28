

Депутат Европарламента считатет недостаточным внесение в «черный список» всего нескольких грузинских чиновников

28.01.2025 11:01





Страны-члены Евросоюза внесли в «черный список» несколько граждан Грузии – владельцев дипломатических паспортов – этого недостаточно, - об этом на социальной платформе Х пишет депутат Европейского парламента Тиис Ройтен.



«Грузинский народ 60 дней подряд выходит на улицы для защиты своего конституционного евроатлантического будущего. Страны-члены Евросоюза внесли в черный список несколько граждан Грузии – владельцев дипломатических паспортов. Этого недостаточно, это разочаровывает, и, честно говоря, за это стыдно», - пишет Ройтен.



Напомним, что вчера Совет Евросоюза принял решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных/официальных паспортов.





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