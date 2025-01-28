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Зурабишвили призвала ЕС реагировать на украденные выборы, а не на принимаемые законы
28.01.2025 11:05
Решение о приостановлении безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов с целью реагирования на закон об иностранных агентах в определенной степени является необычным, - об этом на социальной платформе Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«После него [закона] Грузия пережила худшее: украденные выборы, приостановление европейского пути, массовый протест, насильственные репрессии. Забудьте старые законы, требуйте назначения новых выборов!»- пишет Зурабишвили.
Напомним, что вчера Совет Евросоюза принял решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных/официальных паспортов.
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