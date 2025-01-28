

Кая Каллас: Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии

28.01.2025 11:34





«Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии. Мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы послать сигнал правительству, что это неправильное направление для европейского курса», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



Каллас спросили о Мзии Амаглобели, а также о решении приостановить безвизовый режим для лиц, имеющих дипломатические паспорта.



«Конечно, мы внимательно следим за развитием событий в Грузии и относимся к этому с большой обеспокоенностью, поэтому сегодня мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы послать сигнал грузинскому правительству, что это неправильное направление для европейского курса. Конечно, есть вещи, которые мы можем рассмотреть. Что касается приостановления либерализации визового режима, то это решение сегодня было принято государствами-членами, и теперь государства-члены должны внедрить его в своих внутренних правилах. Вот как Европа работает в этом отношении», — сказала Кая Каллас.







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