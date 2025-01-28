

Павел Герчинский о приостановлении безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов

28.01.2025 12:24





Откат Грузии от демократии, который наблюдается уже в течение нескольких месяцев, не мог оставаться без реакции с нашей стороны, вчера Евросоюз принял решение о введении ограничений для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, так что, тем, кто представляет власти, придется вносить заявку на получение визы в том случае, если они решат отправиться на территорию Евросоюза по дипломатическому или служебному паспорту, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



„Мы в восторге от выносливости грузинского народа и их привязанности к европейскому будущему и демократическим ценностям. Мы видим, что они каждую ночь стоят здесь, на проспекте Руставели и во многих других местах Грузии, выступая с требованием лучшего будущего для себя и своих детей. Мы поддерживаем грузинский народ, нам понятно его стремление к лучшему будущему, лучшей жизни, ради демократической страны и европейской Грузии. Вместе с тем, мы осуждаем нынешние запугивания, насилие, мы шокированы тем, что избивают людей, угрожают им, запугивают, в том числе и представителей СМИ, политиков, а также рядовых граждан, которых настигают сотрудники в масках и избивают. Мы шокированы безнаказанностью и тем фактом, что, невзирая на то, что уже два месяца на улицах осуществляется насилие, правовое преследование так и не было начато ни против одного из его участников“, - отметил посол.



По его словам, целью Евросоюза было не наказание грузинского народа, а наказание тех лиц, кто несет ответственность за репрессии, факты запугивания, нынешнее насилие.



„Откат Грузии от демократии, который наблюдается уже в течение нескольких месяцев, не мог оставаться без реагирования с нашей стороны, именно поэтому мы приняли решение. Разумеется, как мы уже говорили, Откат Грузии от демократии, который наблюдается уже в течение нескольких месяцев, не мог оставаться без реакции с нашей стороны, вчера Евросоюз принял решение о введении ограничений для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, так что, тем, кто представляет власти, придется вносить заявку на получение визы в том случае, если они решат отправиться на территорию Евросоюза по дипломатическому или служебному паспорту. Как мы уже говорили, нашей целью было не наказание грузинского народа, который стоит на улицах и требует демократической европейской Грузии, а наказание тех лиц, кто несет ответственность за репрессии, факты запугивания, нынешнее насилие. Именно поэтому мы приняли решение о том, что при поездке в Евросоюз владельцам дипломатических и служебных паспортов нужно будет вносить заявку на получение визы“, - отметил посол Евросоюза в Грузии.





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