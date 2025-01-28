

Заявление журналистов, редакторов и руководителей СМИ о задержании Амаглобели и ухудшении ситуации в сфере СМИ

28.01.2025 12:26





В заявлении, подписанном более 300 представителями медиасообщества Грузии, говорится, что Мзия Амаглобели, основатель и менеджер интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети», задержанная и заключенная под стражу властями «Грузинской мечты», является первой женщиной-журналистом, ставшей узницей совести в Грузии. Журналисты, редакторы и руководители СМИ говорят, что ее арест по уголовным обвинениям свидетельствует о том, что «режим олигарха вступил в новую фазу преследования представителей СМИ, критикующих его», и требуют ее немедленного освобождения.



В заявлении, опубликованном 27 января, говорится, что «Мзия Амаглобели наказывается за свою беспристрастную журналистскую работу и образцовую гражданскую активность, которые неприемлемы для режима Бидзины Иванишвили, олигарха, обогатившегося в России».



Представители СМИ утверждают, что после ареста Амаглобели 12 января «каждый из нас подвергается риску быть арестованным за свою профессиональную деятельность».



Они также утверждают, что в последние годы правления «Грузинской мечты» медийная среда в Грузии «резко ухудшилась». «Помимо того, что принятый летом 2024 года «российский закон о прозрачности иностранного влияния» ставит под угрозу закрытия независимые медиаорганизации, работающие в Грузии, участились случаи словесных оскорблений и физического насилия в отношении журналистов со стороны представителей власти. Кроме того, начались репрессии в российском стиле в отношении представителей СМИ», — говорится в заявлении, согласно которому в ходе освещения проевропейских митингов в ноябре-декабре 2024 года «было зафиксировано более 90 случаев насилия в отношении журналистов со стороны спецназовцев и полиции режима Иванишвили. Следственные органы «Грузинской мечты» не расследовали ни одно из этих дел и не наказали виновных в насилии в отношении журналистов».



В заявлении также говорится, что в 2024–2025 годах режим олигарха арестовал ряд журналистов «по обвинению в административных правонарушениях» и освободил их после штрафов или нескольких дней административного ареста. «Тот факт, что Мзия Амаглобели была арестована по уголовным «обвинениям», свидетельствует о том, что режим олигарха вступил в новую фазу преследования представителей СМИ, критикующих его, что включает в себя заключение журналистов в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, как это уже происходило в последние годы в России, Беларуси и соседнем Азербайджане», — говорится в заявлении.



Представители СМИ требуют немедленного освобождения «узника совести» Мзии Амаглобели и призывают международные организации, защищающие права журналистов, и представителей дипломатического корпуса дружественных стран «выступить против фактов массового преследования журналистов в Грузии со стороны режима олигарха Бидзины Иванишвили и защитить представителей СМИ в Грузии».



Протесты с требованием освободить Амаглобели продолжаются. В тот же день представители СМИ провели акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии, требуя освобождения Мзии Амаглобели, здоровье которой, по словам правозащитников и медиаэкспертов, находится в серьезной опасности после 16-дневной голодовки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





