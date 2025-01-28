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Отключение интернета в Грузии связали с «подозрительным повреждением» магистрали
28.01.2025 12:28
Вечером 27 января десятки тысяч абонентов компании Magticom остались без доступа к интернету. Сбой затронул как мобильный, так и стационарный интернет. Также перебои наблюдались в работе банковских приложений и платёжных систем.
Изначально в компании сообщили о «глобальной проблеме» в сети, не уточняя деталей. Утром 28 января, после восстановления интернет-связи, Magticom распространила заявление. По информации компании, 27 января на территории Турции произошла авария. Из-за сильного снегопада и лавинной опасности технические группы партнёрской компании не смогли добраться до места повреждения.
Кроме того, как утверждают в Magticom, в 21:21 (по тбилисскому времени) на территории Аджарии, со стороны Грузии, в трёх местах было зафиксировано «подозрительное повреждение» резервного магистрального канала. Информация об этом передана в правоохранительные органы.
«Техническая группа Magticom работала в экстренном режиме, и все три повреждения были полностью устранены 28 января в 01:54», – говорится в заявлении компании.
Magticom является одним из крупнейших интернет-провайдеров в Грузии. Согласно информации на сайте компании, её услугами пользуются более трёх миллионов человек.
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