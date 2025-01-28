

Лидер ЕНД призвала ЕПП не признавать полномочия грузинской делегации в ПАСЕ

28.01.2025 13:51





Независимый журналист Мзия Амаглобели уже 16-ый день проводит голодовку в тюрьме, которой плюет в лице и унижает полиция; по политическому обвинению уже 4-ый год в плену находится 3-ий президент Грузии Михаил Саакашвили, открывший путь Грузии в Европу – призываю вас не признавать полномочия грузинской делегации в ПАСЕ, - указанное заявление в своем выступлении на встрече Европейской народной партии сделала председатель „Единства – Национального движения“ Тина Бокучава.



По ее словам, „сегодня Грузия стоит на распутье, и она либо будет погребена в российском авторитаризме, либо подготовится к европейскому будущему“.



„Разумеется, наша судьба в наших руках, однако, вы может сыграть значительную роль в определении этой судьбы. В результате отката от демократии и сближения с российской орбитой, указанная ассамблея осталась единственным инструментом влияния. Признанием нелегитимной парламентской делегации „Грузинской мечты“ будет утерян и этот последний инструмент влияния на этот авторитарный режим, укравший выборы, подрывающий волю грузинского народа, приостановивший интеграцию в Евросоюз и прибегающий к государственному террору против собственного населения путем брутальных разгонов, массовыми арестами, избиениями и пытками.



Признание полномочий грузинской делегации будет пренебрежением к резолюции, принятой Европейской народной партией в Брюсселе, в которой содержится призыв к ее членам не признавать мандат делегации; выдачей пропуска российскому олигарху Бидзине Иванишвили, против которого США введены санкции за службу интересам России; легитимацией украденных выборов и этого режима, от признания которого легитимным представителем грузинского народа отказывается международное сообщество; легитимацией и поощрением насилия; утерю минимального доверия грузинского народа к этой ассамблее“, - заявила Тина Бокучава, текст выступления которой распространяет „Единство – национальное движение“.





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