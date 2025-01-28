

Польша поддерживает решение о приостановлении безвиза для грузинских дипломатов и официальных лиц

28.01.2025 13:53





Польша поддерживает решение Совета Евросоюза о приостановлении безвизового режима для грузинских дипломатов и официальных лиц, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал руководитель посольства Польши в Грузии Артур Гебаль.



«По указанному вопросу мы присоединились к европейскому консенсусу. Мы поддержали это недавнее решение, поэтому работа продолжается. Мы, как страна, поддерживаем европейский консенсус», - заявил Гебаль.



На вопрос, ожидается ли, что Польша, как страна-председатель Совета Евросоюза, будет инициировать введение санкций против официальных лиц „Грузинской мечты“ на уровне Евросоюза, он отметил, что на данный момент не располагает такой информацией.



«Мы поддерживаем решение Совета Евросоюза о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Мы считаем, что это хорошее решение, и он хорошо отражает нынешнюю ситуацию. Также, мы считаем, что это символический жест и первый шаг со стороны Евросоюза, который мы поддержали. Как на стране-председателе, на нас лежит роль посредника, поэтому мы поддерживаем действия Евросоюза. На данном этапе я не располагаю информацией о дополнительных шагах, однако, дискуссии в Евросоюзе продолжаются. Совместно со странами Веймарского треугольника, Францией и Германией, в последний день прошлого года мы распространили заявление, в котором выразили свое огорчение в связи с решением грузинского правительства приостановить переговоры по членству в Евросоюзе, а также осудили репрессии. Мы продолжаем это делать. Мы стоим рядом с грузинским народом и поддерживаем его в борьбе за демократию, европейские ценности и вступление в Евросоюз», - отметил Гебаль.





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