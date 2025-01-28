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Премьер-министр Сербии подал в отставку - СМИ
28.01.2025 14:43
Сегодня премьер-министр Сербии Милош Вучевич сделает заявление об уходе в отставку, - указанную информацию, со ссылкой на информационное агентство Tanjug, распространяет Reuters.
По информации агентства, указанное решение Милош Вучевич принял на фоне акций протеста, проходящих в стране.
Напомним, волна акций протеста против правительственной коррупции, охватившая Сербию, началась после обрушения кровли на железнодорожной станции в Нови-Саде, унесшего жизни 15 человек. По мнению участников акций протеста, обрушение было вызвано коррупцией и ненадлежащими строительными работами. В связи с происшествием обвинение было предъявлено 13 лицам, в том числе бывшему министру транспорта Сербии Горану Весичу, который подал в отставку через несколько дней после обрушения кровли.
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