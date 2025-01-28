

Венгрия отказалась приостанавливать безвиз для грузинских владельцев дипломатических паспортов

28.01.2025 14:45





«Венгрия не выполнит решение Евросоюза о приостановке безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Информацию распространяет Infostart.



«Венгрия не приостановит действие соглашения с Грузией о либерализации визового режима для служебных и дипломатических паспортов, поскольку венгерское правительство считает, что будущее Грузии должно решаться в Грузии, и грузины приняли четкое решение, нравится это Брюсселю или нет», — заявил Сийярто.



Примечательно, что решение о приостановлении безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии было принято на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 27 января. По распространенной информации, против этого решения выступили Словакия и Венгрия, хотя для принятия решения было достаточно лишь квалифицированного большинства.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции 27 января, что это решение «теперь должно быть внедрено государствами-членами ЕС в их внутренних правилах».



Для справки, вчера представительство Евросоюза в Грузии распространило заявление, согласно которому, приостановление безвизового режима для должностных лиц связано с принятием законов «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей», а также с жестокими репрессиями.







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