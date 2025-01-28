

В Парламентской ассамблее Совета Европы состоялись дебаты по Грузии

28.01.2025 15:09





Октябрьские парламентские выборы в Грузии и события после них стали одной из главных тем обсуждения в день открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 января. Некоторые депутаты призвали к проведению новых выборов.



Румынский депутат и лидер Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Юлиан Булай представил ПАСЕ доклад о выборах в Грузии, опубликованный в ноябре прошлого года. Ссылаясь на доклад, Булай заявил, что выявленные в документе нарушения «существенно подорвали справедливость избирательного процесса и доверие к его результатам, а также поставили под сомнение легитимность их результатов».



Булай назвал события, произошедшие после выборов, и в частности события, произошедшие с ноября, «тревожными», назвав в качестве причин решение правящей партии отклониться от пути ЕС и жестокость полиции по отношению к демонстрантам. По его словам, граждан Грузии арестовывают только за то, что они протестуют против отклонения от европейского курса. Булай добавил, что выводы и рекомендации отчета «сейчас более актуальны, чем когда-либо».



Заявив, что Грузия движется к автократии, Булай призвал освободить политзаключенных и провести новые выборы. Он заявил, что события, произошедшие после публикации доклада ПАСЕ, ставят «серьезные знаки вопроса» по поводу легитимности выборов. Он призвал Ассамблею «подтолкнуть» власти Грузии работать над проведением новых выборов, чтобы «придать больше легитимности своему правлению».



Занда Калниня-Лукашевица, депутат Латвии и заместитель председателя фракции Европейской народной партии (ЕНП), представила доклад о процедуре мониторинга Ассамблеи в 2024 году, часть которого касается и Грузии. По ее словам, ситуация в Грузии «серьезно ухудшилась» за последний год.



Франк Швабе, депутат Бундестага Германии и лидер партии Социалистов, демократов и зеленых (SDP), заявил, что в Грузии все, похоже, движется в неправильном направлении. Он сказал, что было «правильно» поставить под сомнение полномочия грузинской делегации.



Жолт Немет, депутат Венгерского национального собрания и член Европейского консервативно-демократического альянса (EC/DA), поставил под сомнение обоснованность оспаривания полномочий грузинской делегацией, заявив, что Грузия находится в «очень сложной геополитической ситуации». Он указал на фактор соседней России.



Депутат Бундестага Германии, член Объединенной европейской левой группы Андрей Хунко заявляет, что октябрьские выборы в Грузии ничем не отличались от других выборов, проводившихся в прошлом, и что он поддерживает официальные результаты выборов.



На Ассамблее также выступила с речью вице-спикер Парламента «Грузинской мечты» и глава делегации Грузии в Совете Европы Теа Цулукиани. Она утверждает, что выборы не были сфальсифицированы и «людям просто не нравятся результаты». Она также заявила, что Евросоюз не начал переговоры о вступлении с Грузией и что «Грузинская мечта» «не прекращала переговоры». «Мы лишь просим о диалоге, но, к сожалению, пока никаких обсуждений не было», — добавила она.



В Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 31 января. Ассамблея уже оспорила полномочия грузинской делегации. 29 января Ассамблея примет решение об утверждении полномочий грузинской делегации.



Источник: Civil Georgia

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