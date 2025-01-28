

Спикер парламента: Обвинение Брюсселя в попрании демократии в Грузии являеются лживым и фарисейским

28.01.2025 15:25





Обвинение Брюсселя в попрании демократии в нашей стране, разумеется, является лживым и фарисейским, хотя, от тех, кто требует освобождения из тюрьмы создателя авторитарного режима Саакашвили, и это неудивительно,- об этом в социальной сети пишет председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



„Напомню, что соглашению по упрощению выдачи виз владельцам дипломатических паспортов, для официальных лиц режима Саакашвили, было подписано в 2010 году.



Это то время, когда уже произошли:



- Нерасследованные убийства Сандро Гиргвлиани, Буты Робакидзе и Зураба Вазагашвили;



- При организации Зураба Адеишвили, у владельцев отняты телекомпании „Рустави 2“ и „Имеди“. Этот тот объявленный в розыск Адеишвили, которого в прошлом году брюссельские чиновники принимали в тех же комнатах, где сегодня принято указанное решение;



- Окончательное формирование системы пыток в отношении заключенных тюрем, которое Брюссель не замечал, и которое впоследствии Страсбургский суд назвал систематическими пытками;



- Фальсификация президентских и парламентских выборов 2008 года;



- Полное обращение бизнеса под рэкет режима;



- И т. д. и многое еще.



Этих создателей процветающей автократии (а не обычных граждан) Брюссель тогда наградил безвизовым сообщением. Для безвизового сообщения же для граждан потребовалось еще 7 лет, и для этого потребовалось, чтобы "Грузинская мечта" нанесла поражение режиму.



Поэтому, обвинения Брюсселя в попрании демократии в нашей стране, разумеется, является лживым и фарисейским, хотя, от тех, кто требует освобождения из тюрьмы создателя авторитарного режима Саакашвили, и это неудивительно“,- пишет в социальной сети Фейсбук Папуашвили.



Напомним, что вчера Совет Евросоюза принял решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных/официальных паспортов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





