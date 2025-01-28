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Спикер парламента: Обвинение Брюсселя в попрании демократии в Грузии являеются лживым и фарисейским
28.01.2025 15:25
Обвинение Брюсселя в попрании демократии в нашей стране, разумеется, является лживым и фарисейским, хотя, от тех, кто требует освобождения из тюрьмы создателя авторитарного режима Саакашвили, и это неудивительно,- об этом в социальной сети пишет председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
„Напомню, что соглашению по упрощению выдачи виз владельцам дипломатических паспортов, для официальных лиц режима Саакашвили, было подписано в 2010 году.
Это то время, когда уже произошли:
- Нерасследованные убийства Сандро Гиргвлиани, Буты Робакидзе и Зураба Вазагашвили;
- При организации Зураба Адеишвили, у владельцев отняты телекомпании „Рустави 2“ и „Имеди“. Этот тот объявленный в розыск Адеишвили, которого в прошлом году брюссельские чиновники принимали в тех же комнатах, где сегодня принято указанное решение;
- Окончательное формирование системы пыток в отношении заключенных тюрем, которое Брюссель не замечал, и которое впоследствии Страсбургский суд назвал систематическими пытками;
- Фальсификация президентских и парламентских выборов 2008 года;
- Полное обращение бизнеса под рэкет режима;
- И т. д. и многое еще.
Этих создателей процветающей автократии (а не обычных граждан) Брюссель тогда наградил безвизовым сообщением. Для безвизового сообщения же для граждан потребовалось еще 7 лет, и для этого потребовалось, чтобы "Грузинская мечта" нанесла поражение режиму.
Поэтому, обвинения Брюсселя в попрании демократии в нашей стране, разумеется, является лживым и фарисейским, хотя, от тех, кто требует освобождения из тюрьмы создателя авторитарного режима Саакашвили, и это неудивительно“,- пишет в социальной сети Фейсбук Папуашвили.
Напомним, что вчера Совет Евросоюза принял решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных/официальных паспортов.
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