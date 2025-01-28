

Посол ЕС в Грузии назвал возмутительным уголовное преследование Мзии Амаглобели

28.01.2025 15:54





Посол ЕС в Грузии назвал возмутительным уголовное преследование основательницы и директора «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели.



«Я шокирован голодовкой госпожи Мзии. Уже 17-й день, обвиняемая в нападении на сотрудника полиции, женщина средних лет, находится в предварительном заключении по уголовному делу. [В то время] когда мы все, по телевизору, видели жестокие расправы. Я имею в виду, когда люди в масках избивали женщин, и [за это] никому не было предъявлено обвинение. Это беспрецедентно. Именно поэтому обсуждения санкций с государствами-членами будут продолжены», — сказал Герчинский.



Как отметил дипломат, к сожалению, среди государств-членов ЕС пока нет единодушия по вопросу санкций в отношении представителей «Грузинской мечты», но работа в этом направлении будет продолжена.



«Дело Мзии Амаглобели абсолютно возмутительно. Предварительное заключение под стражу по уголовному делу в отношении женщины средних лет, которая, оказывается, побила сотрудника полиции.



Я искренне надеюсь, что это скоро закончится. И люди, которые действительно ответственны за насилие, которые действительно ответственны за преследование людей, включая представителей медиа и политиков, будут привлечены к ответственности», — добавил Павел Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





