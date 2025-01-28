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Власти решили вооружить председателя и членов ЦИК Грузии


28.01.2025   16:09


Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право ношения служебного оружия.

Согласно законопроекту, председатель и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) получат право носить служебное штатное оружие. К лицам, которые в соответствии с законом «Об оружии» имеют право носить служебное штатное оружие для выполнения своих обязанностей, добавляются члены ЦИК.

Законодательная инициатива была представлена депутатами «Грузинской мечты» (ими же и будет принята в одностороннем порядке).

Согласно этому же проекту, после истечения срока их полномочий членам ЦИК, которые непрерывно исполняли свои обязанности в течение последних четырёх лет срока, будет сохранено право на ношение огнестрельного оружия короткоствольного типа для самообороны и спортивной стрельбы. Однако это право не будет предоставлено членам ЦИК, в отношении которых суд подтвердил нарушение избирательного законодательства.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты "Грузинской мечты": Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александре Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.


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