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Власти решили вооружить председателя и членов ЦИК Грузии
28.01.2025 16:09
Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право ношения служебного оружия.
Согласно законопроекту, председатель и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) получат право носить служебное штатное оружие. К лицам, которые в соответствии с законом «Об оружии» имеют право носить служебное штатное оружие для выполнения своих обязанностей, добавляются члены ЦИК.
Законодательная инициатива была представлена депутатами «Грузинской мечты» (ими же и будет принята в одностороннем порядке).
Согласно этому же проекту, после истечения срока их полномочий членам ЦИК, которые непрерывно исполняли свои обязанности в течение последних четырёх лет срока, будет сохранено право на ношение огнестрельного оружия короткоствольного типа для самообороны и спортивной стрельбы. Однако это право не будет предоставлено членам ЦИК, в отношении которых суд подтвердил нарушение избирательного законодательства.
Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты "Грузинской мечты": Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александре Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.
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