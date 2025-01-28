

Зурабишвили: Сегодня Сербия показывает нам верный путь и подает пример

28.01.2025 18:28





Сегодня Сербия показывает нам верный путь и подает пример – После двух месяцев протеста, премьер подал в отставку! – пишет в социальной сети Фейсбук 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



“Так в стране дорожат миром и общественным настроем!“, - отметила Зурабишвили.



По информации “Дойче Велле“, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что уходит в отставку.



“Мой призыв, всем утихомирить страсти и вернуться к диалогу. Утром у меня состоялась продолжительная встреча с президентом. Мы поговорили обо всем, и он принял мои аргументы“, - заявил Милош Вучевич. По его словам, целью принятого им решения является снижение напряженности в стране.



“Для того, чтобы избежать дальнейшего осложнения событий, чтобы не наращивать напряженность в обществе, я принял это решение“, - отметил Вучевич.





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