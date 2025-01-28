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Джо Уилсон: Призываю Евросоюз и Великобританию ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, членов его семьи и близких друзей
28.01.2025 20:03
Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон в очередной раз выступил с требованием ввести санкции в отношении почетного председателя „Грузинской мечты“ Бидзины Иванишвили и членов его семьи.
Как пишет на своей странице на социальной платформе X конгрессмен, США могут ввести санкции в отношении тех институтов, которые управляют имуществом Иванишвили.
„Призываю Евросоюз и Великобританию ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, ближайших родственников и близких друзей. Соединенные штаты могут ввести вторичные санкции в отношении тех институтов, которые управляют его незаконным богатством. Трамп это исправит!“, - пишет Уилсон.
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