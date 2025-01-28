

Членам ЦИК дадут разрешение на ношение оружия — законопроект

28.01.2025 20:05





По инициативе депутатов «Грузинской мечты» и их идейных соратников из партии «Сила народа», членам Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) будет предоставлено право на ношение служебного оружия.



Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александре Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.



Согласно проекту, после утверждения поправки к закону «Об оружии» члены ЦИК будут добавлены в перечень лиц, имеющих право на ношение служебного оружия для осуществления своих полномочий.



Представители ЦИК, непрерывно занимавшие свой пост в течение последних 4 лет, смогут носить огнестрельное оружие для самообороны и спортивного характера даже после истечения срока полномочий.



«По истечении срока полномочий, право на ношение огнестрельного оружия самообороны и спортивного короткоствольного оружия сохраняется в порядке, установленном законодательством Грузии, за членом ЦИК, непрерывно осуществлявшим свои полномочия в течение последних 4 лет, за исключением того члена Центральной избирательной комиссии Грузии, который, по решению суда, вступившему в законную силу, был признан нарушившим избирательное законодательство Грузии», — говорится в пояснительной записке.



Парламент «Грузинской мечты» рассмотрит законопроект в начале весенней сессии, ее планируется провести до конца марта.





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