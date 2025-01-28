

Спикер парламента призывает США к расследованию роли представительства USAID в Грузии в фальсификации данных

28.01.2025 20:28





В связи с USAID, я бы хотел, чтобы пересмотр был не только со стороны финансирования, но и было проведено расследование роли представительства USAID в Грузии в распространении сфальсифицированных данных при параллельном подсчете голосов в 2020 году, - заявил Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии, легитимность которого вызывает много вопросов.



По его словам, грузинская сторона готова к сотрудничеству с соответствующими ведомствами США.



«Вы знаете, что местный офис USAID был вовлечен в распространение сфальсифицированных данных при параллельном подсчете голосов в 2020 году. Все это осуществлялось при их прямом участии. Я бы хотел, чтобы пересмотр был не только со стороны финансирования, но и было проведено расследование вовлеченности тогдашнего руководства USAID в скандал с распространением сфальсифицированных данных при параллельном подсчете голосов в 2020 году, который чуть не привел общество к беспорядкам. В конечном итоге, это есть основание, почему осуществляется пересмотр финансирования.



Я был приятно удивлен, когда узнал, что в исполнительном указе Трампа за основание было взято то, что международная помощь, в ряде случаев, используется для, так сказать, внесения определенной неразберихи, в том числе и нарушает интересы США. Это в точности тот подход, то видение, которые есть у нас в связи с определенными мероприятиями и активностью такого рода.



Я бы хотел, чтобы пересмотр был не только со стороны финансирования, но и было проведено расследование роли представительства USAID в Грузии в распространении сфальсифицированных данных при параллельном подсчете голосов в 2020 году. В том числе мы готовы к сотрудничеству по этому вопросу с соответствующими учреждениями США, так как тогдашнее руководство USAID лгало нам, что результаты параллельного подсчета голосов являются верными. Затем выяснилось, что это руководство, в том числе и зарубежный руководитель, точно знали, что это были сфальсифицированные результаты», - заявил Папуашвили.





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