

Ален Берс: Членство в Совете Европы подразумевает определенные обязательства, которые необходимо соблюдать

28.01.2025 22:07





«Мой визит в Тбилиси в декабре дал определенные результаты – обязательство избегать непропорционального применения силы, гарантия независимого, прозрачного и эффективного расследования обвинений в насилии со стороны полиции, а также готовность создать совместную рабочую группу с экспертами Совета Европы для существенного изменения закона «Об иностранном влиянии». Это создало определенные ожидания», – заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



По его словам, членство в Совете Европы предполагает определенные обязательства, которые необходимо соблюдать.



«Мы всегда должны говорить прямо, честно и объективно. Именно с таким настроем я посещал Грузию вместе с большой делегацией, и с таким же настроем туда отправились ваши докладчики. Комиссар по правам человека несколько дней назад находился в Грузии. Мой визит в декабре дал определенные результаты – обязательство избегать непропорционального применения силы, гарантия независимого, прозрачного и эффективного расследования обвинений в насилии со стороны полиции, а также готовность создать совместную рабочую группу с экспертами Совета Европы для существенного изменения закона «Об иностранном влиянии». Это создало определенные ожидания. Членство в Совете Европы – это не членство в фитнес-клубе или оздоровительном центре, оно предполагает определенные обязательства, которые необходимо соблюдать», – отметил Ален Берсе.





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