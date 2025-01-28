

Комиссия по мониторингу ПАСЕ предлагает ассамблее два варианта относительно Грузии

28.01.2025 22:46





Комиссия по мониторингу ПАСЕ предлагает ассамблее два варианта относительно Грузии - признания и непризнания мандатов для грузинской делегации на определенных условиях, - заявление об этом распространяет комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



«События после парламентских выборов 26 октября 2024 года, в том числе случаи нарушения свободы на собрания, репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества противоречат обязательствам по членству Грузии в Совете Европы. Соответственно, ассамблеи нужны ясные гарантии со стороны официальных лиц [Грузии] о том, что они искренне намерены исправить ситуацию с откатом от демократии и исполнять обязательства по членству», - говорится в заявлении.



Затем комиссия по мониторингу предлагает ассамблее два варианта.



По первому варианту, ратификация мандатов грузинской делегации будет осуществлена при том условии, если до апреля 2025 года грузинские официальные лица: совместно с оппозицией и гражданским обществом приступят к работе по созданию «избирательной среды для действительно демократических новых выборов»; предпримут шаги по восстановлению плана по вступлению в Евросоюз; остановят полицейскую жестокость и нарушение прав человека; прекратят злоупотреблять правовыми процедурами против демонстрантов, журналистов и гражданских лидеров и до конца будут уважать право на выражение и собрания.



При указанном варианте, ассамблея в апреле 2025 года оценит прогресс Грузии по указанным пунктам и получит возможность пересмотреть мандаты грузинской делегации, в том числе и приостановить их.



Во втором варианте, подготовленном Комиссией по мониторингу ПАСЕ, требования к грузинским официальным лицам остаются прежними, единственное различие состоит в том, что при этом варианте ратификация мандатов грузинской делегации осуществлена не будет.





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