

Нерукопожатый Путин назвал Зеленского нелегитимным

29.01.2025 11:27





Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать, - об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский ] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», - сказал Путин в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.



По словам президента России, в соответствии с конституцией Украины президент даже в условиях военного положения не имеет право на продление своих полномочий и дело касается подписания документов.



«Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. <…> Но вот с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», - заявил Путин.





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