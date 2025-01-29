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Саломе Зурабишвили: Мзия Амаглобели - наша совесть, наше лицо, гордость


29.01.2025   11:33


Евросоюз выражает солидарность с Мзией Амаглобели и призывает к ее немедленному освобождению.

Заявление об этом распространяет представительство ЕС в Грузии.

«Евросоюз выражает солидарность с Мзией Амаглобели в 17-й день ее голодовки и выступает с призывом к ее немедленному освобождению. Свободные медиа и право на справедливый суд лежат в основе ценностей ЕС», -говорится в заявлении.


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