

Евросоюз выражает солидарность с Мзией Амаглобели и выступает с призывом к ее немедленному освобождению

29.01.2025 11:39





Евросоюз выражает солидарность с Мзией Амаглобели и призывает к ее немедленному освобождению.



Заявление об этом распространяет представительство ЕС в Грузии.



«Евросоюз выражает солидарность с Мзией Амаглобели в 17-й день ее голодовки и выступает с призывом к ее немедленному освобождению. Свободные медиа и право на справедливый суд лежат в основе ценностей ЕС», -говорится в заявлении.





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