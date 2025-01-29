

Офис Верховного комиссара ООН призывает власти Грузии расследовать случаи чрезмерного применения силы и пыток

29.01.2025 12:15





«Мы призываем правительство Грузии принять конкретные меры для предотвращения дальнейшего насилия и расследовать случаи чрезмерного применения силы, пыток и ненадлежащего обращения со стороны правоохранительных органов, а также произвольные задержания мирных демонстрантов и представителей СМИ, зафиксированные во время протестов, проходивших в ноябре-декабре 2024 года», — говорится в заявлении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленном независимыми экспертами по вопросам прав человека.



Эксперты ООН заявляют, что масштабы обвинений и тяжесть вреда, который, по имеющейся информации, был причинен протестующим, а впоследствии и задержанным, могут квалифицироваться как пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство обращения или наказания.



В заявлении отмечается, что, согласно сообщениям, полиция использовала против демонстрантов резиновые пули, водомёты, перцовый газ и другие химические средства без разбора. Сотни людей получили ранения, причём необычно высокий процент пострадавших получил серьёзные травмы головы и лица.



В связи с серьёзностью этих событий эксперты ожидают, что грузинские официальные лица инициируют независимое, беспристрастное, прозрачное и эффективное расследование в соответствии с международными стандартами.



«Все лица, задержанные произвольно, должны быть освобождены, а тем, кто нуждается в медицинской помощи, она должна быть оказана», — заявляют эксперты ООН.



Они также отмечают, что любое применение силы со стороны сил безопасности должно соответствовать принципам законности, необходимости, пропорциональности, осторожности и недискриминации и строго регулироваться в соответствии с действующими международными стандартами.



Кроме того, согласно информации офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, эксперты направили правительству Грузии письменное обращение по этому вопросу и продолжают внимательно следить за ситуацией.







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