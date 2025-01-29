Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джапаридзе: Мы встретились с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, чтобы поговорить о Мзии Амаглобели


29.01.2025   14:02


Член «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, член «Единства - Национального движения» Зураб Чиаберашвили, член «Коалиции за сильную Грузию» Саломе Самадашвили и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе встретились с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в соцсети написал Зураб Джапаридзе.

По его словам, они встретились с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы поговорить о деле основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели.

«Мы встретились специально, чтобы поговорить о Мзии Амаглобели. Его заинтересовали детали. Он пообещал сегодня же сделать все, что в его возможностях», - пишет Зураб Джапаридзе.

Для справки, Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения основательнице «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели заключение под стражу. Данное решение приняла судья Нино Сахелашвили. Мзия Амаглобели ударила по лицу начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Обвинение Амаглобели предъявлено по 353-прима статье УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели голодает со дня задержания. Сегодня 18-й день ее голодовки.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна