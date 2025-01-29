

Представители СМИ встретили протестом прибывших на стадион имени Месхи представителей власти

29.01.2025 14:03





Приезд премьер-министра Ираклия Кобахидзе на стадион имени Михаила Месхи повлек протесты представителей СМИ.



Они выражают солидарность с основательницей издания «Батумелеби» Мзией Амаглобели и протестуют против ее задержания.



Журналисты принесли фотографии Мзии Амаглобели. Раздаются выкрики: «Свободу Мзии Амаглобели!», «Огонь олигархии!».



Входная дверь стадиона заперта на навесной замок. «Трус, трус», — так журналисты обращаются к премьер-министру Ираклию Кобахидзе и другим представителям власти, проводящим на территории стадиона встречу с представителями спорта.



Как сообщил «Интерпрессньюс» журналист Гела Мтивлишвили, премьер-министра провели на стадион «Локомотив», в то время как часть представителей СМИ туда не пустили.



«Нас не впустили, охрана успела провести Кобахидзе. Мы знали, что Кобахидзе сегодня приедет сюда, мы успели приехать, но нас опередили на черных «джипах», за ним следовала когорта охраны. Двери заперли, и позади окружили охрана и полиция. Мы здесь, потому что ждем немедленного освобождения Мзии Амаглобели из тюрьмы. Она голодает уже 18 дней. Ее здоровью и жизни угрожает опасность. Мы требуем ее немедленного освобождения, поскольку она является незаконной политзаключенной. Свободу Мзии, свободу узникам совести. Мы будем бороться до тех пор, пока узники совести не будут освобождены», — заявил Гела Мтивлишвили.





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