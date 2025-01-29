

ЕС и НАТО все еще не уверены в том, как им дальше строить отношения с Тбилиси - Йозвяк

29.01.2025 14:30





Спустя три месяца после противоречивых парламентских выборов в Грузии, ЕС и НАТО все еще не уверены в том, как им дальше строить отношения с Тбилиси - пишет глава европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк.



Он отмечает, что в разговоре с несколькими чиновниками ЕС складывается впечатление, что они предпочли бы просто отложить решение вопроса "на потом" и вообще не иметь дела с Грузией в данный момент.



Йозвяк приводит слова чиновника ЕС, не называя его имени:

«Никакой «сделки ЕС» по этому поводу нет. На самом деле, у нас классическое состояние неопределенности ЕС. Никто не хочет ничего говорить, никто не хочет этого касаться, и никто определенно не хочет ничего излагать на бумаге».



Другой дипломат отметил, что «сейчас мы не предпринимаем никаких шагов в этом направлении, но в какой-то момент нам придется столкнуться с вопросами по этому поводу».



Многие официальные лица отмечают, что в настоящее время ЕС взаимодействует с Грузией только на техническом уровне, но никто не знает, как долго это продлится.



Йозвяк отмечает, что в ЕС также есть два полярных мнения по Грузии - полная поддержка "Мечты" со стороны Венгрии и Словакии и полное отрицание от стран Балтии.



В итоге на этом этапе ЕС, критикуя ситуацию в Грузии, в качестве санкций ограничился символической мерой по введению визовых ограничений для владельцев дипломатических судебных паспортов.



Что касается НАТО, пишет Йозвяк, речь идет о том, что некоторые совместные программы с Грузией могут быть приостановлены. В ближайшие недели членам Альянса будет представлен обзор НАТО Грузия, после этого может быть принято какое-то решение. В то же время, предположительно, оно будет достаточно обтекаемым.



Йозвяк цитирует слова чиновника Альянса:

«Короткий ответ — да, мы видим [Кавелашвили] президентом Грузии. Длинный ответ — это сложная ситуация. Официально мы не говорим много, но если нам нужно пригласить его на мероприятие вроде саммита, мы бы это сделали. Однако стоит отметить, что мы не предвидим, что грузинские министры будут приглашены на министерские встречи НАТО в этом году, а грузинские лидеры — на саммит НАТО в Гааге в июне».





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