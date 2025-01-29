

Одна из лидеров «Сильной Грузии» обратилась к Генпрокурору по делу Мзии Амаглобели

29.01.2025 15:00





Одна из лидеров «Сильной Грузии» Ана Нацвлишвили выступая сегодня на брифинге, призвала Генерального прокурора Грузии поднять вопрос об освобождении Мзии Амаглобели.



Напомним, находящаяся в заключении основательница «Batumelebi» и «Netgazeti», 18-ый день продолжает протестную голодовку.



«Журналистка Мзия Амаглобели уже 18-й день голодает в тюрьме в ответ на жестокую несправедливость и оскорбления, совершенные против нее. Мы знаем, что Мзия Амаглобели является узницей российского режима Иванишвили. Ни один человек, сфабриковавший это дело, не должен рассчитывать на то, что он избежит групповой ответственности, на то что он прикроется режимом, а в будущем сможет оправдаться, говоря: «Тогда было такое время».



Я хочу обратиться к Георгию Габиташвили, рядом с фамилией именем которого написано, что он является Генеральным прокурором Грузии. Господин Георгий, вы прекрасно знаете, что Мзия Амаглобели сегодня не только не должна сидеть в тюрьме, и вы даже не должны были возбуждать против нее дело. Потому что согласно закону, а не пропаганде, которую «Грузинская мечта» отрабатывает в «деле Мзии Амаглобели», действия, в которых вы ее обвиняете, не содержат того состава преступления, за которое вы запрятали ее в тюрьму.



Пропаганда активно работает, но вы, как юрист, прекрасно и точно знаете, что это заключение абсолютно незаконно и безосновательно.



Вот почему я хочу задать вам вопрос в прямом эфире: готовы ли вы лично всю оставшуюся жизнь нести бремя незаконного лишения свободы Амаглобели и ущерба ее здоровью? Готовы ли вы жить с этим бременем?



Поэтому я обращаюсь к вам, как к человеку имеющему законные полномочия: немедленно поднять в суде вопрос об освобождении Мзии Амаглобели и немедленно прекратить ведущееся против Амаглобели дело, которое не имеет ни правового, ни морального оправдания», — заявила Ана Нацвлишвили.





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