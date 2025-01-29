

Бокучава: Члены делегации Иванишвили в Парламентской ассамблее Совета Европы лишь формально сохранят полномочия до апреля

29.01.2025 15:36





В отношении членов делегации Иванишвили будут задействованы санкции со стороны ПАСЕ, которая запретит им членство или участие в комитетах, заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам Парламентская ассамблея Совета Европы задействует санкции, которые не позволят членам делегации «Грузинской мечты» членство или участие в комитетах, и полномочия им сохранят лишь формально до апреля — чтобы были назначены новые выборы.



«Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании должна проголосовать по резолюции, принятой Комитетом по мониторингу, где продолжается политика санкций против режима Иванишвили. После национальных санкций, санкции будут задействованы уже со стороны ПАСЕ, где члены делегации Иванишвили не будут иметь права членства или участия в комитетах, и полномочия им сохранят лишь формально до апреля - с единственной целью, чтобы в стране были назначены новые, свободные и справедливые парламентские выборы, отражающие свободное волеизъявление грузинского народа.



Поэтому это очень большое достижение и успех для грузинской демократии, для международного непризнания режима Иванишвили, для политики санкций и для конечной цели, которая сегодня объединяет грузинское общество в виде освобождения политзаключенных, наказания виновных и назначения новых, свободных и справедливых парламентских выборов», — сказала Тина Бокучава.





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