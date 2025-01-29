

Каладзе: Мы не приемлем шантаж и ультиматумы, мы хотим только дружбы и партнерства

29.01.2025 15:38





«Разговор ультиматумами и шантажом не является партнерством, и такое отношение неприемлемо», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, общаясь по поводу проекта, опубликованного Мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Как отметил Каха Каладзе, подобные действия звучат как ультиматум и не являются дружбой.



«Вы знаете нашу позицию: мы не приемлем шантаж и ультиматумы. Мы хотим только дружбы и партнерства. Подобные действия и заявления категорически неприемлемы. Это не дружба», — отметил мэр Тбилиси.



Согласно проекту Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, полномочия грузинской делегации в ассамблее должны быть временно подтверждены с определенными оговорками.





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