|
|
|
Каладзе: Мы не приемлем шантаж и ультиматумы, мы хотим только дружбы и партнерства
29.01.2025 15:38
«Разговор ультиматумами и шантажом не является партнерством, и такое отношение неприемлемо», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, общаясь по поводу проекта, опубликованного Мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как отметил Каха Каладзе, подобные действия звучат как ультиматум и не являются дружбой.
«Вы знаете нашу позицию: мы не приемлем шантаж и ультиматумы. Мы хотим только дружбы и партнерства. Подобные действия и заявления категорически неприемлемы. Это не дружба», — отметил мэр Тбилиси.
Согласно проекту Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, полномочия грузинской делегации в ассамблее должны быть временно подтверждены с определенными оговорками.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна