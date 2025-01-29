

Миканадзе: Мы однозначно заявляем, что парламентских выборов до 2028 года не будет

29.01.2025 15:38





«В проекте документа, разработанном Мониторинговым комитетом, отражена абсолютная ложь и нереальность в отношении выборов и последующих событий», – заявил член «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе.



По словам Миканадзе, определённые политически ангажированные силы пытаются растоптать те главные ценности, которыми всегда отличалась Парламентская ассамблея.



Он отметил, что грузинская делегация не согласна с мнением о том, что выборы в Грузии прошли с нарушениями. Кроме того, Миканадзе отверг утверждение о наличии политзаключённых в стране.



«По имеющейся у меня информации, возбуждено уголовное дело в отношении 27 человек, эти процессы связаны с конкретными преступными действиями, по которым ведётся расследование. Любое лицо, будь то внутри страны или за её пределами, обязано уважать деятельность правоохранительных органов», – заявил Миканадзе.



На вопрос: «Если сессия примет решение в таком виде, а ваша позиция по поводу выборов известна, то как вы видите возвращение на сессию в апреле?» – Миканадзе ответил:



«Сначала мы должны дождаться обсуждения в комитете, а затем решения, принятого на Парламентской ассамблее. Исходя из этого решения, у нас будут консультации с Тбилиси, и мы примем конкретное решение о том, в каком формате и каким образом будет продолжено сотрудничество с ПАСЕ.



Однозначно заявляем, что никакая резолюция, никакой подход с двойными стандартами не заставит нас отказаться от выполнения той ответственности, которую мы взяли перед нашей страной и обществом. Мы чётко заявляем, что никаких парламентских выборов до 2028 года не будет. Что касается текущих расследований, все должны проявить терпение и уважать деятельность следственных органов, предусмотренные законодательством сроки и дождаться завершения соответствующих процессов. Все должны прекратить преждевременные и целенаправленные заявления».





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