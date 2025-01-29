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Ираклий Кобахидзе и члены правительства, на фоне протеста, встречаются с представителями спортивной общественности


29.01.2025   15:39


Встреча премьер-министра и членов правительства с представителями спортивной общественности проходит на фоне протеста и скандирований.

Встреча проходит на стадионе им. Михаила Месхи, куда прибыли журналисты, требующие освобождения Мзии Амаглобели. Согласно их заявлению, Мзия Амаглобели является незаконным заключенным и должна быть освобождена.

Участники акции протеста говорят, что пришли на стадион, чтобы донести до Ираклия Кобахидзе их голос и потребовать освобождения незаконно задержанной.


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