

Ираклий Кобахидзе и члены правительства, на фоне протеста, встречаются с представителями спортивной общественности

29.01.2025 15:39





Встреча премьер-министра и членов правительства с представителями спортивной общественности проходит на фоне протеста и скандирований.



Встреча проходит на стадионе им. Михаила Месхи, куда прибыли журналисты, требующие освобождения Мзии Амаглобели. Согласно их заявлению, Мзия Амаглобели является незаконным заключенным и должна быть освобождена.



Участники акции протеста говорят, что пришли на стадион, чтобы донести до Ираклия Кобахидзе их голос и потребовать освобождения незаконно задержанной.





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