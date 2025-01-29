

МИД Норвегии выступает с призывом освободить Мзию Амаглобели

29.01.2025 15:39





Министерство иностранных дел Норвегии выступает с призывом освободить основательницу информационных изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели. В опубликованном в социальной сети X заявлении говорится:



«18-й день голодовки известной журналистки Мзии Амаглобели. Её необоснованное предварительное заключение — лишь один из примеров репрессий в отношении представителей СМИ, активистов и демонстрантов. Мы требуем немедленного освобождения Мзии», — говорится в заявлении.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который, как выяснилось, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Добавим, голодный протест — это существенный риск для жизни и здоровья человека. Никто не может гарантировать, что все хорошо закончится даже при должном присмотре и прекращении протеста после удовлетворения требований. Взрослому человеку нужно как минимум 1200 калорий в день для поддержания температуры тела, сердцебиения и работы мозга. Еще около 400 калорий нужны для минимальной физической активности.



СОВА

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