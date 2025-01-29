

Журналисты провели акцию в Тбилиси с требованием освобождения Мзии Амаглобели

29.01.2025 15:39





В Тбилиси стадиона имени Михаила Месхи прошла акция журналистов, в поддержку основательницы интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели. Сюда приехал премьер-министр Ираклий Кобахидзе для обсуждения концепции нового стадиона. Протестующих на территорию стадиона не пустили правоохранители.



«Охрана успела провести Кобахидзе. Мы знали, что Кобахидзе сегодня приедет сюда, нам удалось приехать первыми, но нас опередили на черных «джипах», за которыми следовала когорта охранников.



Двери были заперты, а мы окружены охраной и полицией. Мы здесь, потому что ждем немедленного освобождения Мзии Амаглобели из заключения. Она голодает уже 18 дней. Ее здоровье и жизнь в опасности.



Мы требуем её немедленного освобождения, потому что она незаконный политический заключенный. Свободу Мзии, свободу узникам совести. Мы будем бороться до тех пор, пока узники совести не будут освобождены», — сказал один из участников акции журналист Гела Мтивлишвили.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который, как выяснилось, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Добавим, голодный протест — это существенный риск для жизни и здоровья человека. Никто не может гарантировать, что все хорошо закончится даже при должном присмотре и прекращении протеста после удовлетворения требований. Взрослому человеку нужно как минимум 1200 калорий в день для поддержания температуры тела, сердцебиения и работы мозга. Еще около 400 калорий нужны для минимальной физической активности.





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