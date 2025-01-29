

Центр по правам человека: в 2024 было зафиксировано множество незаконных ограничений свободы

29.01.2025 15:41





Центр по правам человека публикует доклад о ситуации с правами человека в Грузии за 2024 год. В 2024 было зафиксировано множество незаконных ограничений свободы, нецелевое применением спецсредств, жестокое обращение с гражданами, говорится в документе:



«Несмотря на это, до сих пор не было никакой публичной информации о ходе расследования или судебном преследовании виновных. Несмотря на то, что на обнародованных кадрах порой отчетливо видны случаи предполагаемых пыток или унижающего достоинство и бесчеловечного обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, расследования по-прежнему во всех случаях возбуждаются только по факту превышения должностных полномочий.



Более того, общественные деятели воздержались от осуждения насилия, проявленного полицией. Ощущение безнаказанности еще больше усугублялось тем, что у сотрудников правоохранительных органов не было опознавательных знаков, а их лица были скрыты масками. Проводимые Специальной следственной службой по данным событиям следственные действия не соответствуют международным стандартам в области прав человека и Стамбульскому протоколу.



Таким образом, можно сказать, что повторяющийся характер насильственных инцидентов, а также отсутствие ответственности за акты пыток и жестокого обращения свидетельствуют о систематической и скоординированной политике репрессий, которая, по всей видимости, направлена ​​на запугивание и возмездие. Против противников политики правительства», — говорится в отчете.



В документе также отмечается, что медийная среда и права представителей СМИ значительно ухудшились в 2024 году.



«В преддверии парламентских выборов грузинская медиа-среда характеризовалась массовыми случаями угроз, запугивания и насилия. Нападения обычно были направлены на представителей независимых и критически настроенных медиаорганизаций.



Правящая партия приняла российский закон «прозрачности иностранного влияния», цель которого — стигматизировать независимые СМИ и гражданское общество, ограничить их деятельность и в итоге ликвидировать.



Парламент Грузии постепенно превратился в закрытое пространство для независимых СМИ, а политизация государственных институтов оказала серьезное влияние на свободу СМИ», — говорится в документе.



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