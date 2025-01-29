

Transparency International: После введения санкций США Иванишвили переводит активы из офшоров в Грузию

29.01.2025 15:42





По данным Transparency International Georgia, после того, как министерство финансов США ввело финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, олигарх начал переводить свои офшорные активы в Грузию. Вашингтон объявил о санкциях 27 декабря 2024 года, и уже через несколько дней, 31 числа, семья Иванишвили приступила к оформлению новых компаний.



«По сообщениям СМИ, в период с 31 декабря 2024 года по 20 января 2025 года Бидзина Иванишвили, его жена Екатерина Хведелидзе и сын Ута Иванишвили зарегистрировали 4 новых акционерных общества: ATU Holding, Terra, Lusol и GCF Georgia. Они начали передавать права собственности на грузинские компании, которые ранее контролировали через оффшорные структуры, этим вновь созданным компаниям.



В последние дни процесс передачи собственности активизировался. Вполне вероятно, что к концу этого процесса семья Иванишвили полностью переведет свои грузинские активы из офшорных структур».



Transparency International Georgia отмечает, что по состоянию на 29 января Бидзина Иванишвили и его старший сын Ута полностью перевели компании из четырех офшорных структур: 1) Visalia Enterprises Limited (Белиз), 2) Gilmar Holding Limited (Белиз), 3) Fresno Management Limited (Белиз), 4) Limestone Finance International SA (Панама).



Семья Иванишвили, вероятно, воспользовалась налоговыми льготами, введенными весной 2024 года в соответствии с т. н. «Законом об офшорах», при передаче прав собственности на свои компании. Еще тогда TI отмечала, что поправки в Налоговый кодекс, скорее всего, были разработаны в интересах Бидзины Иванишвили.



Примечательно, что перерегистрации коснулись семейных компаний со значительным уставным капиталом. В общей сложности уставной капитал этих компаний составляет 163 187 800 лари (около 58 млн долларов).





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