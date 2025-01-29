

Вашадзе: Во время встречи с президентом ПАСЕ темой разговора был вопрос Мзии Амаглобели

29.01.2025 16:21





Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы темой разговора был вопрос Мзии Амаглобели - он обещал лично вмешаться в решение этого вопроса, - сообщил председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи с председателем ПАСЕ в Брюсселе.



По его словам, в ходе встречи они говорили о других задержанных и политической ситуации в стране.



«Во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы темой обсуждения был вопрос Мзии Амаглобели. Ее освобождение — первоочередная, неотложная задача ближайших дней и часов, и президент ПАСЕ очень хорошо это понял и пообещал, что лично вмешается в решение этого вопроса.



Мы также говорили о политической ситуации в Грузии и других политических заключенных, которых, к сожалению, у нас на сегодняшний день много. Журналисты, актеры, студенты, врачи - эта тяжелейшая ситуация затронула все профессии и группы», - сказал Георгий Вашадзе.



Для справки, член «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, член «Единства - Национального движения» Зураб Чиаберашвили, член «Коалиции за сильную Грузию» Саломе Самадашвили и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе встретились с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. По их словам, на встрече обсуждалось дело основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети», журналистки Мзии Амаглобели, которая уже 18-й день голодает в знак протеста.





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