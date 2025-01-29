

Грузинская делегация подготовила изменения в проект Мониторингового комитета ПАСЕ

29.01.2025 16:23





Грузинская делегация, а также некоторые другие члены Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовили определённые изменения к проекту документа, разработанному Мониторинговым комитетом.



В частности, в проекте, подготовленном вчера, указано:



«7.3. Обеспечение инклюзивного политического процесса в Грузии с участием всех заинтересованных сторон и акторов, включая оппозицию и гражданское общество, с целью срочного устранения недостатков и нарушений, выявленных во время последних парламентских выборов».



Изменение же предусматривает добавление следующего параграфа после пункта 7.3:



«Проведение новых, действительно демократических выборов под строгим международным мониторингом и в условиях политической независимости государственных институтов и избирательной администрации».



Авторы данного изменения: Бориана Оберги, Густаф Готберг, Маркус Вихель, Майкл Рубестад, Сэм Рашворт, лорд Майкл Герман, Кэт Эклс, Джессика Стегруд.



Кроме того, в проекте, подготовленном Мониторинговым комитетом накануне, указано:



«11. Учитывая эти соображения и в знак готовности к продолжению диалога, Ассамблея, в ожидании пересмотра полномочий грузинской делегации и общей ситуации в стране на сессии в апреле 2025 года, решает утвердить полномочия грузинской делегации на данной сессии, при этом требует от властей Грузии…».



Изменение 4.



Согласно этому изменению, предложенному Гиви Миканадзе, Экой Сепашвили, Мариам Лашхи, Звиадом Шаламберидзе, Рати Ионатамишвили, Леваном Мачавариани, Клементом Шоповым, Рубеном Рубиняном, Арменом Рустамяном, Искрой Михайловой, в проекте резолюции параграф 11 заменяется следующим текстом:



«Ассамблея решает утвердить полномочия грузинской делегации».



В пояснительной записке указано: «В Грузии нет никаких правовых оснований для проведения новых выборов. Изменение предлагает ратификацию полномочий и продолжение реформирования законодательной базы для будущих выборов».



Если данное изменение будет принято, изменения 6 и 2 утратят силу.



Изменение 7 (авторы: сэр Кристофер Шоуп, лорд Джордж Фулкс, лорд Майкл Герман, Кэт Эклс, лорд Ричард Кини, Перан Муни, Дэн Олдридж, К. Линси Фарнсворт, Ли Инхеми, Олексий Гончаренко, лорд Дон Туиг) предусматривает замену текста параграфа 11 следующим:



«Ассамблея решает не ратифицировать полномочия грузинской делегации».



Если это изменение будет принято, изменения 4, 6 и 2 утратят силу.



В версии проекта от вчерашнего дня указано:



«11.1. Немедленно начать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и социальных акторов, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, с целью срочного устранения недостатков и нарушений, зафиксированных во время последних парламентских выборов, и создания избирательной среды, которая позволит провести действительно демократические новые выборы в ближайшие месяцы».



Изменение 6 предлагает заменить в пункте 11.1 слова «в ближайшие месяцы» на «будут объявлены в ближайшие месяцы».



Авторы: Эрик-Нилес Кроси, Кадри Тал, Олексий Гончаренко, Петри Хонконен, Олександр Мережко, Ханна Лахе, Мартинас Гедвилас, Риан Вогельс.



Если изменения 7 и 4 будут приняты, изменение 6 утратит силу.



Изменение 2 (авторы: Элизавета Яско, Джордж Папандреу, Мария Мезенцева-Федоренко, Эммануэль Зингерс, Пабло Испан) предлагает в конце параграфа 11.7 добавить следующую фразу:



«и работать над тем, чтобы механизмы мониторинга эффективно функционировали в предвыборный период, что позволит своевременно предупреждать о демократическом откате».



Если изменения 7 и 4 будут приняты, изменение 2 утратит силу.



В версии проекта от 28 января указано:



«12. В то же время, в знак явного осуждения насилия со стороны полиции и других нарушений прав человека, которые до сих пор не были исправлены властями, Ассамблея решает приостановить следующие права членов грузинской делегации…».



Изменение 5 (авторы: Гиви Миканадзе, Эка Сепашвили, Мариам Лашхи, Звиад Шаламберидзе, Рати Ионатамишвили, Леван Мачавариани, Рубен Рубинян, Армен Рустамян, Джемалетин Кани Торун, Абдурахман Бабаджан, Искра Михайлова, Клемент Шопов) предлагает заменить параграф 12 следующим текстом:



«Кроме того, Ассамблея призывает власти Грузии:

12.1. Немедленно предпринять эффективные шаги для продолжения процесса интеграции Грузии в Европейский Союз в соответствии с европейскими устремлениями народа и ускоренно реализовать необходимые реформы.

12.2. Усилить сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном Генеральным секретарем Совета Европы.

12.3. Продолжить полное участие в мониторинговых процедурах Ассамблеи».



В пояснительной записке указывается, что изменение демонстрирует готовность грузинских властей сохранять хорошее сотрудничество с институтами Совета Европы.



Кроме того, в проекте от 28 января указано:



«14. Ассамблея сможет пересмотреть полномочия грузинской делегации, включая приостановку упомянутых выше прав, на сессии в апреле 2025 года, с учётом достигнутого прогресса по вопросам, указанным в пункте 11, в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 9 её процедурных правил».



Изменение 3 предлагает удалить параграф 14 из проекта резолюции.



Авторы: Гиви Миканадзе, Эка Сепашвили, Мариам Лашхи, Звиад Шаламберидзе, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили, Клемент Шопов, Рубен Рубинян, Армен Рустамян, Искра Михайлова, Илдирим Тугрул Тюркеш.





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