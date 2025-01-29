

Мэрия Тбилиси утверждает, что ребенок погиб не в парке Рике, а в здании на частной территории

29.01.2025 18:07





По информации мэрии Тбилиси, подросток погиб не в результате падения в канаву в парке Рике, а случай произошел в здании, расположенном на частной территории.



Об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси.



«Хотим откликнуться на распространенную конкретными СМИ ложную информацию, будто 16-летний подросток, погибший несколько дней назад в результате несчастного случая, упал в открытую канаву в парке Рике. Распространенная информация является полной ложью и клеветой. К сожалению, трагедия произошла в одном из зданий, расположенном на частной территории. Повторяем еще раз, что случай произошел на частной собственности.



Прискорбно, что медиа используют подобную трагедию для дискредитации ведомства. По факту несчастного случая начато расследование. Мы призываем представителей СМИ уважать свою профессию и предоставлять общественности только проверенную информацию. Мэрия Тбилиси выражает глубокую скорбь в связи со смертью подростка и соболезнует его семье», - говорится в заявлении.





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