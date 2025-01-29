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Делегация «Грузинской мечты» во главе с Кобахидзе посетит Армению
29.01.2025 18:27
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 30 января посетит Республику Армения.
В рамках визита Кобахидзе встретится один на один с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, а также состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.
После заседания комиссии Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян сделают совместные заявления для СМИ.
Ираклий Кобахидзе посетит Ереван с делегацией в составе министров «Грузинской мечты»: министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, министра иностранных дел Маки Бочоришвили, министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министра по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаила Сарджвеладзе и главы администрации правительства «Грузинской мечты» Левана Жоржолиани.
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