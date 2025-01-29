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МИД Норвегии призывает к немедленному освобождению медиа-менеджера Мзии Амаглобели
29.01.2025 19:51
«Голодовка Мзии Амаглобели продолжается уже 18-й день, мы призываем к её немедленному освобождению», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии, опубликованном в соцсети.
В заявлении МИД Норвегии отмечается, что предварительное заключение под стражу основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели является лишь одним из примеров жестких мер, принимаемых в отношении представителей СМИ.
«18-й день голодовки известной журналистки Мзии Амаглобели. Её необоснованное предварительное заключение — лишь один пример жестких мер, применяемых в отношении представителей СМИ, активистов и демонстрантов. Мы требуем немедленного освобождения Мзии», — пишет Министерство иностранных дел Норвегии.
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