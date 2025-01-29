

МИД Норвегии призывает к немедленному освобождению медиа-менеджера Мзии Амаглобели

29.01.2025 19:51





«Голодовка Мзии Амаглобели продолжается уже 18-й день, мы призываем к её немедленному освобождению», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии, опубликованном в соцсети.



В заявлении МИД Норвегии отмечается, что предварительное заключение под стражу основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели является лишь одним из примеров жестких мер, принимаемых в отношении представителей СМИ.



«18-й день голодовки известной журналистки Мзии Амаглобели. Её необоснованное предварительное заключение — лишь один пример жестких мер, применяемых в отношении представителей СМИ, активистов и демонстрантов. Мы требуем немедленного освобождения Мзии», — пишет Министерство иностранных дел Норвегии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





