

Зурабишвили рассказала французским депутатам о создавшемся в Грузии кризисе

29.01.2025 19:59





Президент Грузии ответила на вопросы французских депутатов относительно создавшегося в стране кризиса. Выступая дистанционно на заседании Комитета по внешним связям Национального собрания Франции, Саломе Зурабишвили заявила:



«Первый вызов — это демократия, сегодня мы сталкиваемся с режимом. С однопартийным парламентом, избранным незаконно на этих сфальсифицированных выборах. А что еще серьезнее, все институты страны находятся в руках этой партии, а эта партия — в руках одного человека.



Это режим, в котором больше нет ничего демократического, ставший режимом российского образца, который отошел от конституции. Санкции в отношении (владельцев) дипломатических паспортов вызывают улыбку у тех, кого они касаются, поскольку они могут заменить свои дипломатические паспорта менее чем за 24 часа. Поэтому мы ожидаем, что Европейский Союз будет проводить более четкую политику.



Каждый вечер, вот уже два месяца, на центральной площади собираются люди, присоединяясь к маршам и протестам. Нет никаких доказательств против задержанных, которым в настоящее время предъявлены уголовные обвинения, включая журналистку Мзию Амаглобели, которая объявила голодовку.



Выборы будут и остаются единственным нормальным выходом из сегодняшнего кризиса. Мы находимся в глубоком кризисе, и единственное, что делает правительство, — это принимает репрессивные меры против своего населения», — заявила Саломе Зурабишвили.





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