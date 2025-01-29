

«Мечта» представила проекты поправок к законодательству об оружии, избирательном процессе и компенсациях членам ЦИК

29.01.2025 20:18





22 января депутаты «Грузинской мечты» внесли в Парламент три проекта законодательных поправок и один законопроект, которые, как ожидается, будут рассмотрены на весенней сессии. Предлагаемые законопроекты касаются Закона об оружии, Органического закона о государственной компенсации, Органического закона о политических объединениях граждан и Избирательного кодекса. Два из них касаются Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а два — законопроектов, связанных с выборами.



Изменения в Законе об оружии



В настоящее время данный закон определяет несколько категорий лиц, имеющих право на ношение табельного оружия. Среди них лица, уже имеющие право на ношение оружия: должностные лица министерств обороны, внутренних дел, юстиции, финансов, а также представители Службы государственной безопасности, прокуратуры, Службы разведки и Специальной следственной службы и т.д.



Инициированные изменения предусматривают добавление в этот список категории «Действующие члены Центральной избирательной комиссии Грузии».



Согласно пояснительной записке к законопроекту, после истечения срока полномочий «право на ношение оружия для самообороны и спортивного короткоствольного огнестрельного оружия сохраняется в порядке, установленном законодательством Грузии, члену ЦИК, осуществлявшего свои полномочия непрерывно в течение последних 4 лет срока полномочий, за исключением члена Центральной избирательной комиссии Грузии, нарушение которым избирательного законодательства Грузии подтверждено решением суда, вступившим в законную силу».



Поправки в Органический закон Грузии «Избирательный кодекс»



Согласно предложенному законопроекту, внесение поправок в Избирательный кодекс было обусловлено «практическими проблемами», выявленными после парламентских выборов в октябре 2024 года. Заявленная цель — «пересмотреть ряд процессуальных и технических особенностей избирательного законодательства и привести их в соответствие с существующими практическими вызовами». Изменения включают новые критерии назначения представителей местных наблюдательных организаций, прессы и избирательных субъектов.



«В целях более четкого разграничения партийного и беспартийного наблюдения» поправка предусматривает, что субъекты избирательного процесса могут иметь не более одного представителя на избирательных участках в день выборов.



Кроме того, поправки предусматривают ужесточение санкций за вмешательство в деятельность избирательной комиссии и внесение изменений в правила распределения нераспределенных мандатов в представительных органах местного самоуправления с целью приведения их в соответствие с правилами распределения нераспределенных мандатов на выборах в Парламент Грузии.



Государственная компенсация членам ЦИК



Предлагаемый законопроект касается вопроса государственной компенсации членов ЦИК. Согласно законопроекту, члены ЦИК будут получать треть своей заработной платы в качестве государственной компенсации. Председателю/члену ЦИК выплачивается компенсация члена ЦИК по достижении им возраста 65 лет или по достижении им общего стажа работы не менее 25 лет, если он/она непрерывно являлся членом ЦИК в течение 5 лет.



«Целью законопроекта является установление соответствующих гарантий социальной защиты Центральной избирательной комиссии Грузии, ее председателя и членов с учетом их высокого государственного статуса и функций», — говорится в пояснительной записке.



Примечательно, что в прошлом месяце была повышена заработная плата членов ЦИК. Распоряжением от 30 декабря 2024 года заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили увеличена до 12 410 лари в месяц.



Органический закон Грузии «О политических объединениях граждан»



В пояснительной записке говорится, что цель поправки — «приведение действующих норм закона в соответствие друг с другом». В частности, «партия будет получать финансирование из государственного бюджета со второго дня получения Парламентом Грузии соответствующего созыва полных полномочий», а «выдача бюджетного финансирования начнется с момента объявления окончательных результатов выборов Центральной избирательной комиссией Грузии».



Инициаторами этих изменений являются депутаты от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александр Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, а также Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили («Сила народа»).



Изменения были инициированы на фоне того, что легитимность Парламента «Грузинской мечты» находится под вопросом, поскольку оппозиционные партии, президент Саломе Зурабишвили, гражданское общество и значительная часть граждан Грузии не признают его легитимность. Помимо спорных результатов выборов, 28 ноября премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года, что вызвало протесты в Тбилиси и всех крупных городах Грузии. После выборов 26 октября Парламент «Грузинской мечты» принял законы, которые оппозиция и организации гражданского общества назвали репрессивными.





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