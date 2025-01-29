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«Реакция Европы довольно слабая» – Зурабишвили обратилась к парламенту Франции
29.01.2025 20:28
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Комитете по внешним связям Национального собрания Франции. После выступления состоялась дискуссия, в которой принял участие и бывший президент Франции Франсуа Олланд. Саломе Зурабишвили подключилась к заседанию дистанционно из Тбилиси и представила французским депутатам свое видение текущих событий в Грузии.
«Я бы сказала, что первым вызовом, первым вопросом является демократия, поскольку сегодня мы сталкиваемся с однопартийным режимом, а парламент нелегитимен и избран путем мошеннических выборов», — заявила Зурабишвили.
Она также отметила, что в Грузии «все институты находятся в руках одной партии, а эта партия находится в руках одного человека – господина Иванишвили, который сам принимает все важные решения».
Саломе Зурабишвили рассказала о роли и интересах России в отношении Грузии и региона. Она заявила, что Россия применяет «гибридную стратегию против Грузии, Молдовы и Румынии», которая, по её словам, включает в себя сочетание вмешательства в выборы, популизма, коррупции и пропаганды.
В своей речи пятый президент Грузии подвергла критике Европейский Союз. Она заявила, что «реакция Европы на события в Грузии была довольно слабой и стала вызовом для самой Европы и ее внешней политики».
Зурабишвили добавила, что «ожидает более четкой политики» от ЕС, и раскритиковала Совет Евросоюза за то, что он не выразил четкой позиции по делу задержанных во время протестов, включая случай журналистки Мзии Амаглобели.
После выступления Саломе Зурабишвили состоялась дискуссия, в ходе которой Франсуа Олланд выразил «поддержку и солидарность» с грузинским народом.
«Я сожалею, что Европа так мягко относится к тому, что происходит в Грузии», – заявил экс-президент Франции, который с 2024 года является депутатом Национального собрания.
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