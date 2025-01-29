

833 гражданина Грузии будут депортированы из США

29.01.2025 20:41





833 гражданина Грузии будут депортированы из США в соответствии с новым указом президента Дональда Трампа.



Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) подготовила ответ на запрос американского телеканала Fox News о депортации нелегальных мигрантов. Отмечается, что в общей сложности из США планируется выслать 1 445 549 иностранца (в их отношении вынесены окончательные постановления о депортации).



Лидерами по числу граждан, которых Вашингтон планирует выдворить, стали государства Латинской Америки: Гондурас (262 тысячи), Гватемала (253 тысячи), Мексика (252 тысячи), Сальвадор (204 тысячи) и Никарагуа (46 тысяч).



Из соседних с Грузией стран лидирует Россия – 3 518. Далее следуют Турция (3 102), Армения (2 808) и Азербайджан (709).





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