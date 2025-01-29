

Представитель ОБСЕ призвал к немедленному освобождению журналистки Мзии Амаглобели

29.01.2025 21:16





Я призываю к немедленному освобождению журналистки Мзии Амаглобели, правительство Грузии должно безоговорочно освободить всех журналистов, которые были незаконно арестованы или задержаны, — заявление об этом распространила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.



«Я выступаю с призывом немедленного освобождения журналистки Мзии Амаглобели, состояние здоровья которой вызывает большую обеспокоенность. Повторяю, что правительство Грузии должно безоговорочно освободить всех журналистов, которые были незаконно арестованы или задержаны.



Факты насильственных нападений против журналистов, работающих на демонстрациях, должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности в соответствии с решением Совета министров 3/18 «О безопасности журналистов»», — написала Рибейро.





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