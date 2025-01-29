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ПАСЕ призвала Грузии освободить политзаключенных до апреля и пересмотреть спорные законы
29.01.2025 22:02
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила документ, который содержит призыв к грузинским властям освободить всех политзаключенных до апреля текущего года и пересмотреть спорные законы.
Также ПАСЕ призывает к «инклюзивному процессу с участием всех заинтересованных сторон и социальных акторов, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, с целью срочного устранения недостатков и проблем, выявленных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, способствующей проведению по-настоящему демократических новых парламентских выборов, которые должны быть объявлены в предстоящие месяцы».
Документ подтверждает ограниченные полномочия делегации «Грузинской мечты» на текущую сессию, но решение будет пересмотрено в апреле в случае невыполнения вышеперечисленных условий.
Как написал бывший заместитель народного защитника Грузии Гиорги Бурджанадзе, самыми жесткими в ПАСЕ были британцы.
Он назвал это победой грузинского народа над «Грузинской мечтой» 1:0.
Также он отмечает, что
перед апрельской сессией «Грузинской мечтой»:
• должна быть объявлена дата новых парламентских выборов;
• освободить политзаключенных;
• прекратить применение силы против демонстрантов;
• прекратить использовать правовые механизмы против демонстрантов и активистов/журналистов;
• Немедленно отменить закон об иноагентах, поправки в КоАП и другие драконовские законы;
Кроме того, делегации Иванишвили запрещено:
(1) право быть членом различных комитетов;
(2) право наблюдать за выборами;
(3) право быть спикерами;
(4) право занимать должности в Ассамблее;
(5) право представлять ПАСЕ.
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