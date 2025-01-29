

ПАСЕ призвала Грузии освободить политзаключенных до апреля и пересмотреть спорные законы

29.01.2025 22:02





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила документ, который содержит призыв к грузинским властям освободить всех политзаключенных до апреля текущего года и пересмотреть спорные законы.



Также ПАСЕ призывает к «инклюзивному процессу с участием всех заинтересованных сторон и социальных акторов, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, с целью срочного устранения недостатков и проблем, выявленных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, способствующей проведению по-настоящему демократических новых парламентских выборов, которые должны быть объявлены в предстоящие месяцы».



Документ подтверждает ограниченные полномочия делегации «Грузинской мечты» на текущую сессию, но решение будет пересмотрено в апреле в случае невыполнения вышеперечисленных условий.



Как написал бывший заместитель народного защитника Грузии Гиорги Бурджанадзе, самыми жесткими в ПАСЕ были британцы.



Он назвал это победой грузинского народа над «Грузинской мечтой» 1:0.

Также он отмечает, что

перед апрельской сессией «Грузинской мечтой»:



• должна быть объявлена дата новых парламентских выборов;

• освободить политзаключенных;

• прекратить применение силы против демонстрантов;

• прекратить использовать правовые механизмы против демонстрантов и активистов/журналистов;

• Немедленно отменить закон об иноагентах, поправки в КоАП и другие драконовские законы;



Кроме того, делегации Иванишвили запрещено:



(1) право быть членом различных комитетов;

(2) право наблюдать за выборами;

(3) право быть спикерами;

(4) право занимать должности в Ассамблее;

(5) право представлять ПАСЕ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





