

«Грузинская мечта» прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы

29.01.2025 23:47





С сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее, — заявила член «Грузинской мечты» Теа Цулукиани после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, связанную с Грузией.



Как пояснила Цулукиани, «ряд оговорок в документе неприемлемы, поскольку они несправедливы и лишены основания».



«Несколько минут назад состоялось голосование и были признаны полномочия делегации парламента Грузии нового созыва. Однако документ о признании полномочий сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и лишены основания. Кроме того, категорически неприемлема первая оговорка, которая выходит за рамки компетенции данной ассамблеи, нарушает суверенитет нашей страны и игнорирует волю более 1 120 000 избирателей и факты. С нашей стороны принятие этой оговорки было бы равноценно предательству наших избирателей и, соответственно, большинства нашего общества.



Исходя из всего вышеизложенного, мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге и находящиеся в Тбилиси, обсудили и совместным решением команды «Грузинской мечты», несмотря на то, что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее.



…Грузия как государство, конечно, остается членом Совета Европы. И члены нашей парламентской делегации возобновят свое участие в Парламентской Ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, прекратится шантаж, и все официальные и неофициальные лица, принимающие решения, а также силы, стоящие за ними, поймут, что такое давление не заставит Грузию и избранную ее населением власть предпринять какие-либо антигрузинские шаги», - заявила Цулукиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





